Persib Nyaris Tergelincir di GBLA, Frans Putros: Yang Penting Menang!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bek Frans Putros bersyukur Persib Bandung berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025-2026.

Menurut Frans Putros, meski laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam, berlangsung dramatis, hasil akhir adalah segalanya.

Bagi pemain Timnas Irak ini, kemenangan tipis 3-2 tersebut sangat krusial untuk menjaga posisi Persib Bandung di persaingan papan atas.

"Sejalan dengan pernyataan pelatih, bagi saya yang terpenting adalah kemenangan.

Kami berhasil meraih tiga poin dan tetap berada di posisi yang bagus," ujar Frans Putros dilansir dari laman Persib.

Persib mengalahkan Bali United hanya dengan 10 pemain setelah bek tengah Patricio Matricardi diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-66.

Sebelum kehilangan Patricio Matricardi, Persib mencetak dua gol melalui Ramon Tanque menit ke-29 dan Luciano Guaycochea menit ke-55.

Bali United membalas melalui gol yang dicetak Teppei Yachida menit ke-81 dan Jordy Bruijn menit ke-90 + 3.