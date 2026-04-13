Johnny Jansen: Bali United tak Kalah dari Persib, Sentil Transisi Permainan Tim

bali.jpnn.com, BANDUNG - Janji Johnny Jansen skuad Bali United akan memberikan perlawanan mematikan saat dijamu tuan rumah Persib pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam terbukti.

Meski Bali United kalah dari Persib dengan skor 2 – 3, tetapi tim tuan rumah harus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

Meski masih sama memakai formasi 4 – 3 – 3, Johnny Jansen memainkan false nine untuk mengecoh pertahanan Persib.

Johnny Jansen justru mencadangkan Boris Kopitovic seperti saat menghadapi PSBS Biak dan memberi kesempatan Muhammad Rahmat dan Diego Campos untuk membombardir lawan.

Hasilnya terlihat dari statistik pertandingan.

Bali United mendominasi penguasaan bola mencapai 57 persen, sementara Persib hanya 43 persen.

Skuad Serdadu Tridatu juga menguasai passing dengan melepaskan 481 kali operan, 416 di antaranya sukses dengan akurasi mencapai 87 persen.

Pencapaian Bali United cukup jauh dibandingkan pemain Persib yang hanya melepaskan 359 kali operan, 304 di antaranya sukses dengan akurasi hanya 84 persen.