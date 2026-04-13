JPNN.com Bali Sport Milo Puas Tren Positif Persis Solo Berlanjut, Terasa Meraih Enam Poin

Milo Puas Tren Positif Persis Solo Berlanjut, Terasa Meraih Enam Poin

Senin, 13 April 2026 – 10:36 WIB
Milo Puas Tren Positif Persis Solo Berlanjut, Terasa Meraih Enam Poin - JPNN.com Bali
Gaya pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengarahkan para pemainnya saat melawan Semen Padang di Stadion Manahan, kemarin (12/4) sore. Persis mengalahkan Semen Padang 2 - 1. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Pelatih Milomir Seslija puas dengan hasil akhir yang diraih Persis pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 kontra Semen Padang di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4).

Poin penuh yang didapat Persis Solo seperti mendapatkan enam poin karena bermain melawan tim yang sama-sama berada di posisi kurang aman di klasemen Super League 2025-2026.

Persis Solo mengalahkan Semen Padang dengan skor 2 – 1.

Dua gol Persis Solo dicetak Miroslav Maricic menit ke-37 dan eks pemain Persebaya Dejan Tumbas menit ke-78.

Gol tunggal Semen Padang lahir dari gol bunuh diri gelandang Persis Solo Sutanto Tan menit ke-68.

Persis Solo melanjutkan tren positif tak pernah kalah dalam delapan laga terakhir untuk bisa bertahan di Super League musim depan.

“Kemenangan ini terasa mendapatkan enam poin karena kami melawan tim yang berada di zona degradasi dan kompetitor.

Ini membuat raihan poin di Pare-Pare (Stadion BJ Habibie) kemarin terasa menjadi sangat penting karena ini membuat kami memangkas poin dengan para pesaing,” ujar Milomir Seslija dilansir dari laman Persis Solo.

Pelatih Milomir Seslija puas dengan hasil akhir yang diraih Persis pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 kontra Semen Padang di Stadion Manahan kemarin
