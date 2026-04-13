Janji Johnny Jansen Terbukti, Puas Bikin Persib Nyaris Malu di Kandang Sendiri

Senin, 13 April 2026 – 10:15 WIB
Penyerang Bali United Diego Campos melepaskan tendangan ditempel pemain Persib di Stadion GBLA, kemarin (12/4) malam. Persib mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, BANDUNG - Janji Johnny Jansen skuad Bali United akan memberikan perlawanan mematikan saat dijamu tuan rumah Persib pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam terbukti.

Meski Bali United kalah dari Persib dengan skor 2 – 3, tetapi tim tuan rumah harus bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri.

Meski demikian, Johnny Jansen tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan hasil akhir yang tak seusai ekspektasi sebelum laga.

"Saya kecewa karena kami kehilangan poin di sini (Bandung).

Namun, kami mampu membuktikan dengan memberikan perlawanan dan saya bangga dengan para pemain," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Persib mengalahkan Bali United hanya dengan 10 pemain setelah bek tengah Patricio Matricardi diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-66 oleh wasit Erfan Effendi.

Sebelum kehilangan Patricio Matricardi, Persib mencetak dua gol melalui Ramon Tanque menit ke-29 dan Luciano Guaycochea menit ke-55.

Bali United membalas melalui gol yang dicetak Teppei Yachida menit ke-81 dan Jordy Bruijn menit ke-90 + 3.

