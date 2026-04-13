JPNN.com Bali Sport Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain

Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain

Senin, 13 April 2026 – 09:56 WIB
Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bojan Hodak menyaksikan laga anak asuhnya melawan Bali United di Stadion GBLA kemarin (12/4) malam. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa lega sekaligus bangganya setelah Persib berhasil mengalahkan Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemarin (12/4) malam.

Skuad Pangeran Biru berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 – 2.

Persib mengalahkan Bali United hanya dengan 10 pemain setelah bek tengah Patricio Matricardi diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-66.

Sebelum kehilangan Patricio Matricardi, Persib mencetak dua gol melalui Ramon Tanque menit ke-29 dan Luciano Guaycochea menit ke-55.

Bali United membalas melalui gol yang dicetak Teppei Yachida menit ke-81 dan Jordy Bruijn menit ke-90 + 3.

Namun, sebelum Jordy Bruijn mencetak gol, Persib terlebih dahulu unggul berkat gol yang dicetak Federico Barba menit ke-87.

Bojan Hodak mengakui mengamankan tiga poin kali ini bukanlah perkara mudah, terutama setelah dinamika di lapangan berubah drastis akibat kartu merah di menit ke-66 yang diterima Patricio Matricardi.

"Sebelum insiden kartu merah itu, saya rasa kami benar-benar memegang kendali permainan," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.

Bojan Hodak mengakui mengamankan tiga poin kali ini bukanlah perkara mudah, terutama setelah bek tengah Persib Patricio Matricardi diganjar kartu merah
