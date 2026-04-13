Persib Nyaris Tergelincir, Bojan Hodak Sorot Insiden Kartu Merah & Mental Pemain
bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa lega sekaligus bangganya setelah Persib berhasil mengalahkan Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kemarin (12/4) malam.
Skuad Pangeran Biru berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3 – 2.
Persib mengalahkan Bali United hanya dengan 10 pemain setelah bek tengah Patricio Matricardi diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-66.
Sebelum kehilangan Patricio Matricardi, Persib mencetak dua gol melalui Ramon Tanque menit ke-29 dan Luciano Guaycochea menit ke-55.
Bali United membalas melalui gol yang dicetak Teppei Yachida menit ke-81 dan Jordy Bruijn menit ke-90 + 3.
Namun, sebelum Jordy Bruijn mencetak gol, Persib terlebih dahulu unggul berkat gol yang dicetak Federico Barba menit ke-87.
Bojan Hodak mengakui mengamankan tiga poin kali ini bukanlah perkara mudah, terutama setelah dinamika di lapangan berubah drastis akibat kartu merah di menit ke-66 yang diterima Patricio Matricardi.
"Sebelum insiden kartu merah itu, saya rasa kami benar-benar memegang kendali permainan," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.
