Klasemen Super League Setelah DU Gilas Malut United: Persib Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga pekan ke-27 bergulir di tiga stadion berbeda kemarin.

Malut United melawan Dewa United (DU) di Stadion Kie Raha, Ternate; Persib kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Persis menantang Semen Padang di Stadion Manahan, Solo.

Pada laga terakhir, Dewa United secara mengejutkan mengalahkan tuan rumah Malut United dengan skor 2 – 1.

Alex Martins menjadi bintang kemenangan Dewa United setelah mencetak brace ke gawang Muhammad Ridwan pada menit ke-23 dan 90 +7.

Malut United yang mendominasi laga hanya mampu mencetak gol dari titik putih menit ke-45 + 2 melalui striker David da Silva.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Dewa United di papan klasemen Super League 2025-2026.

Dewa United menggusur PSIM Yogyakarta untuk menduduki peringkat kedelapan dengan 40 poin, hasil dari 12 kali menang, empat kali seri dan 11 kali kalah.

Malut United bertahan di peringkat keempat klasemen dengan 46 poin, hasil dari 13 kali menang, tujuh kali seri dan tujuh kali kalah.