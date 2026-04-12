Mengejutkan, Dewa United Gilas Malut United di Stadion Kie Raha 2 – 1

Minggu, 12 April 2026 – 21:46 WIB
Kiper Dewa United Sonny Stevens mengamankan bola dari penguasaan pemain Malut United saat kedua tim bentrok di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam. Dewa United mengalahkan Malut United dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @malutunited

bali.jpnn.com, TERNATE - Hasil laga mengejutkan terjadi pada pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam.

Tuan rumah Malut United secara mengejutkan takluk dari tim tamu Dewa United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Dewa United dicetak Alex Martins pada menit ke-23 dan 90 + 7, sementara gol tunggal Malut United lahir dari titik putih menit ke-45 + 2 yang dicetak David da Silva.

Malut United memulai pertandingan dengan baik, mendominasi dari semua sisi.

Namun, pemain Dewa United tak mau menyerah begitu saja.

Banten Warriors mencoba memberikan perlawanan dengan menciptakan peluang dari sisi kanan dan kiri lapangan.

Hasilnya terlihat nyata di lapangan. Penyerang Dewa United Alex Martins berhasil menjebol gawang Muhammad Ridwan pada menit ke-23.

Terlihat satu gol membuat pemain Malut United tersentak.

