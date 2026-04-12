Persib Susah Payah Bungkam Bali United, Patricio Matricardi Jadi Korban

BANDUNG - Persib Bandung susah payah mengalahkan tim tamu Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBLA), Minggu (12/4) malam.

Bermain dengan 10 pemain setelah bek Patricio Matricardi diganjar kartu merah pada menit ke-66, Persib mengalahkan Bali United dengan skor 3 – 2.

Persib mengawali pertandingan dengan apik, mendominasi pertandingan.

Ramon Tanque dan kolega membuat lini pertahanan Bali United yang dikawal Joao Ferrari dan Bagas Adi kelimpungan.

Kerja keras pemain Persib membuahkan hasil ketika Ramon Tanque yang memanfaatkan assist Federico Barba sukses menjebol gawang Bali United pada menit ke-30.

Babak pertama berakhir dengan skor 1 – 0 untuk keunggulan Persib atas Bali United.

Pada babak kedua, Persib tak mengurangi intensitas serangan.

Hasilnya, pada menit ke-56 gelandang Persib Luciano Guaycochea membobol penjaga gawang Bali United, Mike Houptmeijer.