Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match terjadi pada pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam.

Tuan rumah Persib Bandung dijadwalkan menantang Bali United pada pukul pukul 19.00 WITA atau 20.O0 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persib membutuhkan kemenangan untuk memuncaki klasemen dan menjauh dari teror Borneo FC yang berada di peringkat kedua.

Pun dengan Bali United yang membutuhkan kemenangan untuk merangkak ke papan atas klasemen Super League.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, menegaskan, fokus utama timnya adalah mengamankan poin penuh di hadapan pendukung sendiri.