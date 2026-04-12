Tren Positif Persis Berlanjut, Gilas Semen Padang di Stadion Manahan 2 - 1

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Bali United dan menahan imbang PSM Makassar pekan lalu.

Menjamu Semen Padang pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) sore, Persis berhasil menang tipis dengan skor 1 – 2.

Dua gol Persis Solo dicetak Miroslav Maricic menit ke-37 dan eks pemain Persebaya Dejan Tumbas menit ke-78.

Gol tunggal Semen Padang lahir dari gol bunuh diri gelandang Persis Sutanto Tan menit ke-68.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Namun, secara permainan, tuan rumah tampil lebih mendominasi dibandingkan tumbang tim tamu.

Hasilnya, Miroslav Maricic berhasil membobol gawang Semen Padang yang dikawal Rendy Oscario pada menit ke-37 memanfaatkan assist Luka Dumancic.

Tendangan melengkung Miroslav Maricic ke arah tiang jauh gagal dihalau mantan kiper Persita dan Persebaya Surabaya itu.