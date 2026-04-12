JPNN.com

Tren Positif Persis Berlanjut, Gilas Semen Padang di Stadion Manahan 2 - 1

Minggu, 12 April 2026 – 18:06 WIB
Pemain Persis Dejan Tumbas dikepung empat pemain Semen Padang pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) sore. Persis menang atas Semen Padang 2 - 1. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo kembali melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Bali United dan menahan imbang PSM Makassar pekan lalu.

Menjamu Semen Padang pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (12/4) sore, Persis berhasil menang tipis dengan skor 1 – 2.

Dua gol Persis Solo dicetak Miroslav Maricic menit ke-37 dan eks pemain Persebaya Dejan Tumbas menit ke-78.

Baca Juga:

Gol tunggal Semen Padang lahir dari gol bunuh diri gelandang Persis Sutanto Tan menit ke-68.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Namun, secara permainan, tuan rumah tampil lebih mendominasi dibandingkan tumbang tim tamu.

Baca Juga:

Hasilnya, Miroslav Maricic berhasil membobol gawang Semen Padang yang dikawal Rendy Oscario pada menit ke-37 memanfaatkan assist Luka Dumancic.

Tendangan melengkung Miroslav Maricic ke arah tiang jauh gagal dihalau mantan kiper Persita dan Persebaya Surabaya itu.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo Semen Padang Persis vs Semen Padang Stadion Manahan Solo Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Bali United, Dijamin Panas & Seru

  2. Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia - JPNN.com Bali

    Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia

  3. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU