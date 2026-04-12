Mauricio Souza Puas Persija Melumat Persebaya, Sentil Potensi Besar Tim
bali.jpnn.com, JAKARTA - Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kembali angker bagi tim tamu.
Persija Jakarta tampil luar biasa digdaya saat menjamu rival klasiknya, Persebaya Surabaya, pada Sabtu (11/4) malam.
Tak tanggung-tanggung, The Jakmania berpesta pora merayakan kemenangan telak 3-0 dari Persebaya.
Penyerang muda Eksel Runtukahu mencuri panggung malam itu.
Ia menjadi aktor utama kemenangan Persija Jakarta dengan sepasang gol cantiknya pada menit ke-54 dan 76.
Mantan penyerang Barito Putera itu meluluhlantakkan pertahanan Persebaya yang dijaga Andhika Ramadhani. Pesta
Persija sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak menit ke-16 melalui eksekusi penalti dingin dari Allano Lima.
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bernapas lega setelah timnya berhasil memutus tren negatif dengan mengalahkan Persebaya di Stadion GBK kemarin malam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News