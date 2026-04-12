Mauricio Souza Puas Persija Melumat Persebaya, Sentil Potensi Besar Tim

JAKARTA - Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kembali angker bagi tim tamu.

Persija Jakarta tampil luar biasa digdaya saat menjamu rival klasiknya, Persebaya Surabaya, pada Sabtu (11/4) malam.

Tak tanggung-tanggung, The Jakmania berpesta pora merayakan kemenangan telak 3-0 dari Persebaya.

Penyerang muda Eksel Runtukahu mencuri panggung malam itu.

Ia menjadi aktor utama kemenangan Persija Jakarta dengan sepasang gol cantiknya pada menit ke-54 dan 76.

Mantan penyerang Barito Putera itu meluluhlantakkan pertahanan Persebaya yang dijaga Andhika Ramadhani. Pesta

Persija sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak menit ke-16 melalui eksekusi penalti dingin dari Allano Lima.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bernapas lega setelah timnya berhasil memutus tren negatif.