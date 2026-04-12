Paul Munster tak Terima Bhayangkara FC Takluk dari Persijap, Tren Positif Putus

Minggu, 12 April 2026 – 17:21 WIB
Pelatih Bhayangkara FC Paul Munster terlihat lemas setelah anak asuhnya takluk dari Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara kemarin malam. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, JEPARA - Mimpi Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk memperpanjang napas kemenangan harus kandas di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Datang dengan modal mentereng enam kemenangan beruntun, The Guardians justru dipaksa bertekuk lutut 1-2 oleh tuan rumah Persijap Jepara pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Sabtu (11/4) kemarin.

Petaka Bhayangkara FC dimulai hanya 30 detik setelah peluit kick-off dibunyikan.

Kesalahan Slavko Damjanovic langsung dihukum gol kilat penyerang Persijap Jepara Borja Herrera.

Menjelang turun minum, giliran Moises yang melakukan keteledoran di area terlarang, membiarkan Sudi Abdailah menggandakan keunggulan Persijap pada menit ke-45.

Perjuangan Bhayangkara FC kian berat setelah kapten mereka, Dendy Sulistyawan, diusir wasit pada menit ke-75.

Meski Moussa Sidibe sempat mencetak gol hiburan di menit ke-90, waktu sudah tidak cukup untuk menyelamatkan muka tim tamu dari kekalahan.

Kekalahan ini terasa sangat pahit bagi sang pelatih, Paul Munster.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia - JPNN.com Bali

    Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia

  2. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

  3. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

    4. Berita Bali United Lainnya

