Paul Munster tak Terima Bhayangkara FC Takluk dari Persijap, Tren Positif Putus

bali.jpnn.com, JEPARA - Mimpi Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk memperpanjang napas kemenangan harus kandas di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Datang dengan modal mentereng enam kemenangan beruntun, The Guardians justru dipaksa bertekuk lutut 1-2 oleh tuan rumah Persijap Jepara pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Sabtu (11/4) kemarin.

Petaka Bhayangkara FC dimulai hanya 30 detik setelah peluit kick-off dibunyikan.

Kesalahan Slavko Damjanovic langsung dihukum gol kilat penyerang Persijap Jepara Borja Herrera.

Menjelang turun minum, giliran Moises yang melakukan keteledoran di area terlarang, membiarkan Sudi Abdailah menggandakan keunggulan Persijap pada menit ke-45.

Perjuangan Bhayangkara FC kian berat setelah kapten mereka, Dendy Sulistyawan, diusir wasit pada menit ke-75.

Meski Moussa Sidibe sempat mencetak gol hiburan di menit ke-90, waktu sudah tidak cukup untuk menyelamatkan muka tim tamu dari kekalahan.

Kekalahan ini terasa sangat pahit bagi sang pelatih, Paul Munster.