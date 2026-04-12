Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia

Minggu, 12 April 2026 – 10:08 WIB
Pelatih Johnny Jansen janji bikin kejutan saat Bali United menantang Persib di Stadion GBLA, Minggu (12/4) malam. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Johnny Jansen mengaku telah menyiapkan rencana matang menjelang bentrok pekan ke-27 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam.

Misinya adalah balas dendam setelah pada leg pertama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 1 November 2026 lalu Bali United kalah dari Persib dengan skor 0 – 1.

"Tentu kami tidak akan membocorkan rencana kami.

Namun, kami sudah tahu permainan Persib sewaktu di Bali dan melihat laga mereka terakhir,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman Bali United.

Menurut Johnny Jansen, Persib tidak hanya memiliki pemain berkualitas, tetapi juga kualitas di atas rata-rata.

Persib juga agresif saat menyerang dan solid saat bertahan. Keunggulan ini menjadi pembeda bagi Persib yang musim ini memuncaki klasemen Super League.

Meski demikian, Johnny Jansen mengatakan Persib masih menyisakan celah yang bisa diterobos pemainnya.

“Mudah-mudahan rencana kami yang benar sehingga tiga poin bisa kami raih pekan ini," kata Johnny Jansen.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia - JPNN.com Bali
    Bali United Janji Bikin Persib Mati Kutu, Johnny Jansen Sentil Skenario Rahasia
  2. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

  3. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

    4. Berita Bali United Lainnya

