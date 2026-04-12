Bernardo Tavares Ngamuk, Mentalitas Pemain Remuk, Janji Rombak Tim

JAKARTA - Bernardo Tavares menyoroti aspek mental para pemain Persebaya setelah kekalahan telak dari Persija Jakarta pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4).

Menurut Bernardo Tavares, gol cepat yang bersarang di gawang Bajol Ijo menjadi titik balik yang memengaruhi jalannya pertandingan.

“Gol pertama yang kami terima berawal dari kesalahan yang sangat mendasar. Itu yang membuat saya kecewa,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

Persebaya takluk dari tuan rumah Persija dengan skor 0 – 3.

Persija mencetak gol lebih dahulu dari titik putih yang dicetak Allano Lima menit ke-16.

Dua gol lainnya dicetak penyerang muda Persija Eksel Runtukahu pada menit ke-54 dan 76.

Bernardo Tavares menilai gol pertama Persija yang dicetak Allano Lima berawal dari kesalahan mendasar yang seharusnya bisa dihindari.

“Sejak awal pekan kami sudah membahas kemungkinan situasi seperti penalti atau kesalahan yang bisa berujung gol,” kata Bernardo Tavares kecewa.