Klasemen Super League Setelah Persija Gilas Persebaya: Borneo FC, Persijap & MU Top

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat laga bergulir di empat stadion berbeda kemarin.

Borneo FC menantang PSBS Biak di Stadion Segiri; Madura United melawan Persik di Stadion Gelora Bangkalan; Persija kontra Persebaya di Stadion GBK dan Persijap versus Bhayangkara FC di Stadion Bumi Gelora Bumi Kartini, Jepara.

Ambisi Persebaya mencuri poin dalam lawatannya ke Jakarta menantang Persija di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4) malam gagal total.

Tanpa diperkuat Ernando Ari, Bruno Moreira dan Gustavo Fernandes, Persebaya tumbang dari tuan rumah Persija dengan skor telak 0 – 3.

Penyerang muda Eksel Runtukahu menjadi aktor kemenangan Persija setelah mencetak dua gol ke gawang Andhika Ramadhani menit ke-54 dan 76.

Satu gol lagi dicetak legiun asing Persija Allano Lima dari titik putih menit ke-16.

Kemenangan ini tidak mengubah posisi Persija Jakarta di klasemen Super League 2025-2026.

Skuad Macan Kemayoran bertahan di peringkat ketiga dengan 55 poin, hasil dari 17 kali menang, empat kali seri dan enam kali kalah.