Mengejutkan, Persijap Bungkam Bhayangkara FC 2 – 1, Rekor The Guardian Tumbang

bali.jpnn.com, JEPARA - Laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 benar-benar penuh kejutan.

Persijap yang lama berkubang di dasar klasemen secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim kuat Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam dengan skor 2 – 1.

Persijap berhasil mencetak gol cepat melalui Borja Harrera pada menit ke-1 dan menit ke-45 melalui Sudi Abdailah.

Bhayangkara FC hanya mampu membalas satu gol melalui Moussa Sidibe menit ke-90.

Pada pertandingan ini, The Guardian, julukan harus bermain dengan 10 pemain setelah penyerang Dendy Sulistyawan diganjar kartu merah pada menit ke-75.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Tuan rumah Persijap bermain ngotot untuk meraih kemenangan agar segera bisa menjauh dari zona degradasi.

Usaha para pemain Persijap berbuah manis dengan mengalahkan 10 pemain Bhayangkara FC dengan skor 2 – 1.