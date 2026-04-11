JPNN.com

Mengejutkan, Persijap Bungkam Bhayangkara FC 2 – 1, Rekor The Guardian Tumbang

Sabtu, 11 April 2026 – 21:43 WIB
Pemain Persijap Borja Harrera dan Sudi Abdailah merayakan gol kemenangan atas Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam. Persijap mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 benar-benar penuh kejutan.

Persijap yang lama berkubang di dasar klasemen secara mengejutkan berhasil mengalahkan tim kuat Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (11/4) malam dengan skor 2 – 1.

Persijap berhasil mencetak gol cepat melalui Borja Harrera pada menit ke-1 dan menit ke-45 melalui Sudi Abdailah.

Baca Juga:

Bhayangkara FC hanya mampu membalas satu gol melalui Moussa Sidibe menit ke-90.

Pada pertandingan ini, The Guardian, julukan harus bermain dengan 10 pemain setelah penyerang Dendy Sulistyawan diganjar kartu merah pada menit ke-75.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Baca Juga:

Tuan rumah Persijap bermain ngotot untuk meraih kemenangan agar segera bisa menjauh dari zona degradasi.

Usaha para pemain Persijap berbuah manis dengan mengalahkan 10 pemain Bhayangkara FC dengan skor 2 – 1.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persijap Bhayangkara FC Persijap vs Bhayangkara FC The Guardian Stadion Gelora Bumi Kartini Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

  2. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

  3. Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU