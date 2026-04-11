Persebaya Remuk Tanpa Bruno Moreira & Ernando Ari, Persija Amazing

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Persebaya mencuri poin dalam lawatannya ke Jakarta menantang Persija di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) malam gagal total.

Tanpa diperkuat Ernando Ari, Bruno Moreira dan Gustavo Fernandes, Persebaya tumbang dari tuan rumah Persija dengan skor telak 0 – 3.

Penyerang muda Eksel Runtukahu menjadi aktor kemenangan Persija setelah mencetak dua gol ke gawang Andhika Ramadhani menit ke-54 dan 76.

Satu gol lagi dicetak legiun asing Persija Allano Lima dari titik putih menit ke-16.

Pertandingan kedua kesebelasan berjalan dengan tempo lamban pada awal babak pertama.

Kedua tim memulai laga dengan saling meraba kekuatan masing-masing.

Ujian baru datang setelah laga berlangsung 10 menit.

Gelombang serangan Persija beberapa kali membuat duet bek tengah Leo Lelis dan Risto Mitrevski harus bekerja ekstra keras untuk menjaga area pertahanan tetap aman.