JPNN.com Bali Sport Persebaya Remuk Tanpa Bruno Moreira & Ernando Ari, Persija Amazing

Persebaya Remuk Tanpa Bruno Moreira & Ernando Ari, Persija Amazing

Sabtu, 11 April 2026 – 21:21 WIB
Persebaya Remuk Tanpa Bruno Moreira & Ernando Ari, Persija Amazing - JPNN.com Bali
Penyerang muda Persija Eksel Runtukahu berselebrasi seusai menjebol gawang Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam. Persija mengalahkan Persebaya dengan skor telak 3 - 0. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ambisi Persebaya mencuri poin dalam lawatannya ke Jakarta menantang Persija di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) malam gagal total.

Tanpa diperkuat Ernando Ari, Bruno Moreira dan Gustavo Fernandes, Persebaya tumbang dari tuan rumah Persija dengan skor telak 0 – 3.

Penyerang muda Eksel Runtukahu menjadi aktor kemenangan Persija setelah mencetak dua gol ke gawang Andhika Ramadhani menit ke-54 dan 76.

Satu gol lagi dicetak legiun asing Persija Allano Lima dari titik putih menit ke-16.

Pertandingan kedua kesebelasan berjalan dengan tempo lamban pada awal babak pertama.

Kedua tim memulai laga dengan saling meraba kekuatan masing-masing.

Ujian baru datang setelah laga berlangsung 10 menit.

Gelombang serangan Persija beberapa kali membuat duet bek tengah Leo Lelis dan Risto Mitrevski harus bekerja ekstra keras untuk menjaga area pertahanan tetap aman.

Tanpa diperkuat Ernando Ari, Bruno Moreira dan Gustavo Fernandes, Persebaya tumbang dari tuan rumah Persija dengan skor telak 0 – 3.
TAGS   Persebaya Persija Persija vs Persebaya Bruno Moreira Ernando Ari Gustavo Fernandes Bernardo Tavares Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Karno

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1 - JPNN.com Bali

    Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

  2. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

  3. Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU