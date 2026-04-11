Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

bali.jpnn.com, SAMARINDA - PSBS Biak benar-benar tak berdaya saat menghadapi tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (11/4).

Dalam laga yang berlangsung hampir 100 menit tersebut, Borneo FC sukses mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 5 – 1.

Kemenangan ini menjadi teror Borneo FC untuk Persib Bandung dalam persaingan memperebutkan gelar juara Super League 2025-2026.

Kekalahan telak yang diperoleh PSBS Biak seperti mengulang hasil laga sebelumnya saat skuad Badai Pasifik dihajar Bali United 1 – 6.

Borneo FC mengawali mencetak gol melalui Mariano Peralta pada menit ke-29 memanfaatkan assist dari Koldo Obeita.

Tendangan Mariano Peralta gagal dicegah kiper PSBS Biak Dimas Galih Pratama dan membobol gawangnya.

Namun, kurang dari lima menit, PSBS Biak berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Mohcine Hassan pada menit ke-32.

Dalam posisi berimbang, Borneo FC berupaya meningkatkan serangan. Hasilnya, Mariano Peralta kembali menjebol gawang PSBS Biak pada menit ke-39 memanfaatkan umpan Juan Villa.