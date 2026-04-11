Borneo FC Teror Persib di Puncak Klasemen, Bungkam PSBS Biak 5 - 1

Sabtu, 11 April 2026 – 17:54 WIB
Pemain Borneo FC Mariano Peralta berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang PSBS BIak di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (11/4). Borneo FC mengalahkan PSBS BIak dengan skor 5 - 1. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, SAMARINDA - PSBS Biak benar-benar tak berdaya saat menghadapi tuan rumah Borneo FC pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (11/4).

Dalam laga yang berlangsung hampir 100 menit tersebut, Borneo FC sukses mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 5 – 1.

Kemenangan ini menjadi teror Borneo FC untuk Persib Bandung dalam persaingan memperebutkan gelar juara Super League 2025-2026.

Kekalahan telak yang diperoleh PSBS Biak seperti mengulang hasil laga sebelumnya saat skuad Badai Pasifik dihajar Bali United 1 – 6.

Borneo FC mengawali mencetak gol melalui Mariano Peralta pada menit ke-29 memanfaatkan assist dari Koldo Obeita.

Tendangan Mariano Peralta gagal dicegah kiper PSBS Biak Dimas Galih Pratama dan membobol gawangnya.

Namun, kurang dari lima menit, PSBS Biak berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Mohcine Hassan pada menit ke-32.

Dalam posisi berimbang, Borneo FC berupaya meningkatkan serangan. Hasilnya, Mariano Peralta kembali menjebol gawang PSBS Biak pada menit ke-39 memanfaatkan umpan Juan Villa.

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus - JPNN.com Bali

    Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

  2. Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan - JPNN.com Bali

    Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan

  3. Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar - JPNN.com Bali

    Muhammad Rahmat Jadi Opsi Bali United Kontra Persib, Johnny Jansen Berkabar

    4. Berita Bali United Lainnya

