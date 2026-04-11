Bali United Siap Jegal Persib di GBLA, Johnny Jansen: Modal Kami Bagus

bali.jpnn.com, BANDUNG - Bali United mengusung misi besar saat bertandang ke markas pemuncak klasemen, Persib Bandung, pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026.

Skuad asuhan Johnny Jansen menantang skuad Pangeran Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) malam, dengan kepercayaan diri maksimal.

Kemenangan telak pada pekan sebelumnya menjadi bahan bakar utama Serdadu Tridatu untuk mencuri poin di Bandung.

Pelatih Johnny Jansen menegaskan bahwa kondisi timnya sangat kondusif menjelang laga krusial tersebut.

"Persiapan kami bagus sejauh ini dan tidak ada kendala.

Apalagi laga terakhir kami bisa menang besar, faktor itu membawa kepercayaan diri tinggi.

Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil terbaik besok," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman Bali United.

Masalahnya, Bali United tak pernah menang melawan Persib Bandung sejak ditangani Bojan Hodak.