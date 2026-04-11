Bojan Hodak Bidik Bali United Jadi Korban, Ada Celah di Lini Belakang Lawan

Sabtu, 11 April 2026 – 17:07 WIB
Pelatih Bojan Hodak mengatakan kemenangan dari Bali United adalah harga mati untuk menjaga takhta Persib Bandung di puncak klasemen Super League 2025-2026. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mematok target tinggi saat menjamu Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) besok.

Juru taktik asal Kroasia tersebut menegaskan kemenangan adalah harga mati untuk menjaga takhta Persib Bandung di puncak klasemen Super League 2025-2026.

Saat ini, Pangeran Biru kukuh di puncak klasemen dengan 61 poin, selisih empat angka dari Borneo FC.

Sebaliknya, Bali United masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen Super League dengan koleksi 36 poin.

"Ini laga krusial. Fokus kami adalah menyapu bersih seluruh laga kandang dengan kemenangan," ujar Bojak Hodak dilansir dari laman Persib Bandung.

Bojan Hodak mengatakan kemenangan Persib dari Bali United sangat penting untuk memperlebar jarak aman dari kejaran kompetitor.

Namun, Bojan Hodak mewaspadai kekuatan Bali United yang tengah dalam tren positif setelah meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada laga sebelumnya.

Menurut Bojan Hodak, Bali United memiliki organisasi permainan yang baik dan tingkat kepercayaan diri tinggi.

