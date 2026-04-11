JPNN.com Bali Sport Striker Luka Cumic Sentil Strategi PSM Gilas PSIM, Berani Tampil Menyerang

Striker Luka Cumic Sentil Strategi PSM Gilas PSIM, Berani Tampil Menyerang

Sabtu, 11 April 2026 – 08:18 WIB
Striker Luka Cumic Sentil Strategi PSM Gilas PSIM, Berani Tampil Menyerang - JPNN.com Bali
Striker Luka Cumic seusai laga mengatakan kunci kemenangan PSM atas PSIM di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin karena berhasil memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANTUL - PSM Makassar berhasil keluar dari tekanan setelah pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 membungkam tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin (10/4) dengan skor 2 – 1.

Dua gol PSM Makassar dicetak Luka Cumic menit ke-76 dan Dusan Lagator menit ke-90 + 9, sementara gol tunggal PSIM Yogyakarta dicetak Deri Corfe menit ke-51.

Luka Cumic seusai laga mengatakan kunci kemenangan PSM Makassar atas PSIM Yogyakarta karena berhasil memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan.

"Pertandingan yang luar biasa. Meski laga berjalan ketat, kami mampu tampil sangat baik," ujar Luka Cumic dilansir dari laman I.League.

Striker berkebangsaan Serbia yang memiliki market value Rp6,08 miliar ini mengatakan perubahan strategi pada babak kedua berpengaruh signifikan dengan permainan tim.

"Di babak pertama kami cenderung bertahan.

Namun, di babak kedua kami lebih berani menyerang hingga berhasil mencetak gol pertama," kata Luka Cumic.

Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Juku Eja.

Luka Cumic seusai laga mengatakan kunci kemenangan PSM Makassar atas PSIM Yogyakarta karena berhasil memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan.
