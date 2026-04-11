Klasemen Super League Setelah Arema FC Gilas Persita: PSM Bikin PSIM Merana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-27 bergulir di dua tempat berbeda kemarin (10/4).

PSIM Yogyakarta menantang PSM Makassar di Stadion Sultan Agung, Bantul, sementara Persita Tangerang melawan Arema FC di Banten International Stadium.

Pada laga terakhir, tim tamu Arema FC berhasil membungkam tuan rumah Persita dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Arema FC dicetak mantan pemain Persija, Gustavo Franca menit ke-76.

Berkat kemenangan ini, Arema FC bertahan di peringkat ke-11 dengan 35 poin, hasil dari sembilan kali menang, delapan kali seri dan 10 kali kalah.

Persita berada di ujung tanduk gegara kekalahan ini. Laskar Cisadane berpeluang melorot lantaran ada tim lain yang berpotensi menyerobot posisi Persita.

Persita saat ini bertahan di peringkat ketujuh dengan 41 poin, hasil dari 12 kali menang, lima kali seri dan 10 kali kalah.

Di Stadion Sultan Agung Bantul, tuan rumah PSIM Yogyakarta secara mengejutkan tumbang dari tim tamu PSM Makassar dengan skor 1 – 2.