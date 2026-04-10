Comeback Horor PSM, Gilas PSIM Yogyakarta di Menit Akhir Laga, Amazing

Jumat, 10 April 2026 – 19:07 WIB
Pemain PSM Makassar Luka Cumic merayakan golnya ke gawang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore. Foto; Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta sepertinya kehabisan bensin di putaran kedua Super League 2025-2026

Begitu digdaya pada putaran pertama, Laskar Mataram menelan pil pahit pada empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Kali ini, PSIM Yogyakarta secara mengejutkan dibungkam tim tamu PSM Makassar pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore.

PSIM Yogyakarta tumbang dari PSM Makassar dengan skor tipis 1 – 2.

Tuan rumah PSIM mencetak gol terlebih dahulu melalui Deri Corfe menit ke-51.

Namun, PSM Makassar berhasil comeback dengan mencetak dua gol melalui Luka Cumic menit ke-79 dan Dusan Lagator menit ke-90 + 9.

Kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Kontak fisik terjadi hampir sepanjang laga.

