Comeback Horor PSM, Gilas PSIM Yogyakarta di Menit Akhir Laga, Amazing

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta sepertinya kehabisan bensin di putaran kedua Super League 2025-2026

Begitu digdaya pada putaran pertama, Laskar Mataram menelan pil pahit pada empat laga terakhir Super League 2025-2026.

Kali ini, PSIM Yogyakarta secara mengejutkan dibungkam tim tamu PSM Makassar pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (10/4) sore.

PSIM Yogyakarta tumbang dari PSM Makassar dengan skor tipis 1 – 2.

Tuan rumah PSIM mencetak gol terlebih dahulu melalui Deri Corfe menit ke-51.

Namun, PSM Makassar berhasil comeback dengan mencetak dua gol melalui Luka Cumic menit ke-79 dan Dusan Lagator menit ke-90 + 9.

Kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Kontak fisik terjadi hampir sepanjang laga.