Persib Siaga Satu, Bojan Hodak Sebut Duel Kontra Bali United Bakal Sulit

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya ekstra waspada saat menjamu Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) lusa.

Bojan Hodak menyoroti mentalitas pemain Bali United saat menggilas tim juru kunci PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta pekan lalu dengan skor telak 6 – 1.

Menurut Bojan Hodak, hasil fantastis yang diraih Bali United menjadi alarm bahaya bagi lini belakang skuad Pangeran Biru, julukan Persib.

"Mereka punya skuad bagus dan pasti datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Melawan mereka (Bali United) selalu menjadi tantangan sulit bagi kami," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.

Mantan pelatih PSM Makassar ini mengatakan Bali United musim ini memiliki kedalaman skuad yang baik.

Bali United bersama Persib, Persija dan Dewa United menjadi empat tim yang memiliki market value di atas Rp 100 miliar.

Angka tersebut menunjukkan seberapa berkualitas para pemain yang direkrut empat tim tersebut.