Misi Amankan Jalur Juara, Ramon Tanque Siap Tempur Kontra Bali United

bali.jpnn.com, BANDUNG - Striker Persib Bandung, Ramon "Tanque" De Andrade Souza menegaskan bahwa skuad Pangeran Biru dalam mode konsentrasi penuh.

Ramon Tanque menganggap setiap laga tersisa memiliki tensi yang setara dengan partai final.

Persib Bandung dijadwalkan menantang Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) lusa.

Menurut Ramon Tanque, laga Persib kontra Bali United sangat vital bagi tim yang tengah berjuang di jalur juara.

Bagi Ramon Tanque, tidak ada ruang untuk lengah di fase akhir kompetisi ini.

"Pertandingan melawan Bali United sangat penting, sama seperti laga lainnya.

Sekarang tersisa delapan pertandingan lagi.

Bagi kami, itu adalah delapan laga final yang harus dimenangkan," kata Ramon Tanque dilansir dari laman Persib.