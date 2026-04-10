Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan

Jumat, 10 April 2026 – 06:12 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel menggiring bola dikawal kapten Persib Marc Klok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025) malam. Kedua kesebelasan kembali bentrok di putaran kedua di Stadion GBLA, Minggu (12/4) lusa. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengusung optimisme tinggi menjelang laga big match pekan ke-27 Super League 2025-202026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) lusa.

Marc Klok bertekad menjaga tren positif Maung Bandung atas Serdadu Tridatu pada laga kali ini.

"Musim ini kami sudah berhasil menang di Bali (leg pertama). Saya harap track record baik itu berlanjut saat kami menjamu mereka di Bandung," ujar Marc Klok dilansir dari Antara.

Bali United menelan kekalahan 0–1 dari Persib di putaran pertama di Stadion Kapten Dipta, 1 November 2025.

Versi pelatih Bali United Johnny Jansen, kekalahan tersebut terjadi akibat bermain dengan 10 orang sejak babak kedua.

Marc Klok menegaskan Persib kini dalam misi "sapu bersih" demi ambisi hattrick gelar juara Liga Indonesia.

Secara matematis, mantan pemain PSM Makassar dan Persija itu menghitung Maung Bandung butuh setidaknya lima hingga enam kemenangan lagi.

Namun, Marc Klok enggan jemawa dan memilih fokus menatap laga satu per satu.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan - JPNN.com Bali
    Marc Klok Optimistis Persib Bungkam Bali United, Sentil Kemenangan Telak Lawan
  2. Jadwal Super League: Persija vs Persebaya, Persib Tantang Bali United, Seru! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persebaya, Persib Tantang Bali United, Seru!

  3. Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara - JPNN.com Bali

    Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

