Jadwal Super League: Persija vs Persebaya, Persib Tantang Bali United, Seru!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-27 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir akhir pekan ini, mulai Jumat (10/4) besok hingga Minggu (12/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan kembali ke jam normal, yakni pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-27 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara PSIM Yogyakarta kontra PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul, pukul 15.30 WIB.

Di tempat berbeda, Persita dijadwalkan menjamu Arema FC di Banten International Stadium pukul 19.00 WIB.

Laga ini sangat krusial bagi empat tim yang berburu kemenangan demi bisa merangsek di papan klasemen Super League.

PSIM Yogyakarta saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 38 poin, sementara PSM Makassar di posisi ke-13 dengan 25 poin.

Persita ada di peringkat ketujuh dengan 41 poin, sementara Arema FC di posisi ke-11 dengan 32 poin.

Laga Sabtu (11/4) lebih seru lantaran ada empat pertandingan di empat stadion berbeda.