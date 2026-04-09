JPNN.com Bali Sport Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara

Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara

Kamis, 09 April 2026 – 21:02 WIB
Laga Persib vs Bali United Terganggu Kontrak Bojan Hodak, Sang Pelatih Buka Suara - JPNN.com Bali
Kontrak pelatih Persib Bojan Hodak berakhir musim ini. Kemana bakal berlabuh? Menarik ditunggu. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Fokus Persib Bandung menjelang laga big match pekan ke-27 Super League 2025-2026 melawan Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) sedikit terbelah.

Di tengah persiapan memburu poin krusial, publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar kontrak sang pelatih Bojan Hodak akan berakhir musim ini.

Pelatih asal Kroasia ini awalnya mendapat kontrak satu tahun di Persib Bandung sebagai pengganti Luis Milla yang hengkang sebelum kompetisi berakhir.

Namun, kontrak singkat itu justru berakhir manis dengan membawa Persib meraih juara Liga 1.

Mantan PSM Makassar itu pun diganjar perpanjangan kontrak pada 2024 selama dua tahun, dan berakhir pada akhir musim ini.

Yang menarik, peluang Persib mempertahankan gelar juara tiga kali beruntun terbuka lebar setelah pada pekan ke-26 masih memuncaki klasemen Super League 2025-2026 dengan 61 poin.

Persib meninggalkan Borneo FC yang baru meraih 57 poin dan Persija yang mengemas 52 poin.

Melihat performa Persib bersama Bojan Hodak, peluang sang pelatih bertahan di skuad Pangeran Biru terbuka lebar.

Di tengah persiapan memburu poin krusial, publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar kontrak pelatih Persib Bojan Hodak yang akan berakhir musim ini.
