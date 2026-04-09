Kamis, 09 April 2026 – 08:25 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Peta persaingan gelar juara Super League 2025-2026 makin memanas.

Persib Bandung kokoh di puncak klasemen setelah sukses mencuri poin penuh di markas Semen Padang FC.

Keuntungan Persib kian berlipat setelah rival abadi mereka, Persija Jakarta, dipaksa menyerah oleh Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Meski demikian, pelatih Persib Bojan Hodak enggan jemawa.

Pasalnya, Borneo FC Samarinda terus membayangi di posisi kedua dengan selisih hanya empat poin seusai membungkam Madura United.

"Bagus kami punya keunggulan lebih atas Persija, tetapi belum ada yang pasti.

Selisih dengan Borneo FC masih empat poin dan ada delapan laga tersisa. Kami harus tetap fokus," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman I.League.

Persib dijadwalkan menjamu Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Minggu (12/4) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Menjauh dari Persija, Bojan Hodak Waspadai Teror Borneo FC, Panas - JPNN.com Bali
    Persib Menjauh dari Persija, Bojan Hodak Waspadai Teror Borneo FC, Panas
  2. Julio Cesar Absen Kontra Bali United, Patricio Matricardi Jadi Pengganti - JPNN.com Bali

    Julio Cesar Absen Kontra Bali United, Patricio Matricardi Jadi Pengganti

  3. Persib Tebar Ancaman, Pemain Inti Siap Tempur, Bojak Hodak Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persib Tebar Ancaman, Pemain Inti Siap Tempur, Bojak Hodak Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

