Persib Menjauh dari Persija, Bojan Hodak Waspadai Teror Borneo FC, Panas

bali.jpnn.com, BANDUNG - Peta persaingan gelar juara Super League 2025-2026 makin memanas.

Persib Bandung kokoh di puncak klasemen setelah sukses mencuri poin penuh di markas Semen Padang FC.

Keuntungan Persib kian berlipat setelah rival abadi mereka, Persija Jakarta, dipaksa menyerah oleh Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Meski demikian, pelatih Persib Bojan Hodak enggan jemawa.

Pasalnya, Borneo FC Samarinda terus membayangi di posisi kedua dengan selisih hanya empat poin seusai membungkam Madura United.

"Bagus kami punya keunggulan lebih atas Persija, tetapi belum ada yang pasti.

Selisih dengan Borneo FC masih empat poin dan ada delapan laga tersisa. Kami harus tetap fokus," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman I.League.

Persib dijadwalkan menjamu Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026, Minggu (12/4) mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).