Julio Cesar Absen Kontra Bali United, Patricio Matricardi Jadi Pengganti

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung percaya diri menghadapi Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) mendatang.

Meski pelatih Johnny Jansen memasang misi balas dendam setelah pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 1 November 2025 kalah, Persib siap menghadapi Bali United.

Kepercayaan diri pelatih Bojan Hodak mencuat lantaran bisa memainkan para pemain intinya pada laga big match ini.

Iya, Persib dipastikan tak bisa diperkuat bek tengah Julio Cesar karena akumulasi kartu kuning.

Namun, skuad Pangeran Biru bisa diperkuat pemain inti.

Sebut saja Frans Putros yang baru saja kembali ke skuad setelah berhasil mengantarkan Timnas Irak melaju ke Piala Dunia 2026.

Persib juga bisa diperkuat striker Andrew Jung hingga penyerang sayap Beckham Putra.

Patricio Matricardi yang absen pada laga sebelumnya juga bisa diturunkan pada laga ini.