Persib Tebar Ancaman, Pemain Inti Siap Tempur, Bojak Hodak Blak-blakan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mulai memanaskan mesin tim menjelang laga krusial pekan ke-27 Super League 2025-2026.

Skuad Pangeran Biru dijadwalkan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) mendatang.

Dalam sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu (8/4) kemarin, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah mengembalikan kebugaran pemain.

"Ini latihan pertama setelah pertandingan, hanya pemulihan.

Hari ini latihan ringan dan semua pemain hadir," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.

Kabar baiknya, sejumlah pemain yang sempat absen, sudah kembali bergabung pada sesi latihan di Lapangan Pendamping Stadion GBLA.

Mulai dari pemain belakang Frans Putros hingga striker Andrew Jung.

Frans Putros baru saja kembali ke skuad Persib dari Timnas Irak yang sukses melaju ke Piala Dunia 2026.