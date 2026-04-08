Persib Bandung Terima Tantangan Bali United, Julio Cesar Blak-blakan

Rabu, 08 April 2026 – 14:53 WIB
Bek Persib Julio Cesar minta skuad Pangeran Biru fokus menghadapi Bali United pada laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion GBLA, Minggu (12/4) mendatang. Foto: Instagram @juliocfreita44

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Johnny Jansen fokus mempersiapkan tim Bali United menghadapi Persib Bandung seusai menggilas PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam lalu.

Bagi Johnny Jansen, Persib adalah ujian yang sebenarnya bagi Bali United.

“Melawan Persib itu ceritanya lain.

Mereka punya kualitas individu dan tim yang sangat merata di lapangan.

Kami harus siap menghadapi mereka (Persib),” ujar Johnny Jansen.

Misi utama Johnny Jansen adalah melakukan balas dendam setelah pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 1 November 2025, kalah dari Persib dengan skor 0 – 1.

Pernyataan Johnny Jansen langsung direspons bek Persib Bandung Julio Cesar.

Pesepak bola berkebangsaan Brasil itu minta para pemain Persib fokus pada pertandingan terdekat daripada memikirkan tujuh laga sisa secara sekaligus.

