Teppei Yachida Layak Jadi Pemain Terbaik, Sentil Pesan Johnny Jansen, Berkelas

Rabu, 08 April 2026 – 14:26 WIB
Gelandang serang Bali United Teppei Yachida menyundul bola ditempel pemain PSBS BIak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam. Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor 6 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengamuk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam lalu.

Menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Bali United memberondong gawang skuad Badai Pasifik setengah lusin gol.

Iya, Bali United berhasil membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Bek tengah Bali United Joao Ferrari mencetak brace pada menit ke-40 dan 48, sementara Teppei Yachida, Diego Campos dan Boris Kopitovic masing-masing mencetak satu gol.

Satu gol PSBS Biak dicetak sang striker Mohcine Hassan dari titik putih pada menit ke-30.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada jenderal lapangan tengah Bali United, Teppei Yachida.

Gelandang serang yang memiliki market value Rp 10,43 miliar ini tampil mobile, aktif membuka ruang sekaligus peluang bagi lini serang Bali United mencetak gol ke gawang PSBS Biak.

Berkat kontribusinya tersebut, Teppei Yachida terpilih sebagai pemain terbaik pekan ke-26 Super League 2025-2026.

