Marian Mihail Sebut PSBS Biak Kehilangan Semangat Juang, Puji Bali United

Rabu, 08 April 2026 – 14:05 WIB
Pelatih PSBS Biak Marian Mihail mengatakan kekalahan skuad Badai Pasifik cukup wajar mengingat kualitas anak asuhnya masih berada di bawah Bali United yang tampil dominan sepanjang laga.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Marian Mihail sangat kecewa seusai PSBS Biak dihajar 1-6 oleh tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) lalu.

Menurut Marian Mihail, kekalahan skuad Badai Pasifik cukup wajar mengingat kualitas anak asuhnya masih berada di bawah Bali United yang tampil dominan sepanjang laga.

"Memang kualitas Bali United di atas kami,” ujar Marian Mihail dilansir dari laman I.League.

Bali United berhasil membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Bek tengah Bali United Joao Ferrari mencetak brace pada menit ke-40 dan 48, sementara Teppei Yachida, Diego Campos dan Boris Kopitovic masing-masing mencetak satu gol.

Satu gol PSBS Biak dicetak sang striker Mohcine Hassan dari titik putih pada menit ke-30.

Marian Mihail mengatakan untuk menghadapi Bali United, pemainnya seharusnya bermain dengan hati, tidak cukup mengandalkan taktik dan strategi.

“Dalam situasi sulit, pemain seharusnya bermain dengan hati dan pengorbanan, namun hari ini hal itu tidak terlihat," kata Marian Mihail.

