Mario Lemos Puji Mental Pemain Persijap, Lima Laga tak Pernah Kalah, Amazing

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persijap Jepara sukses mencuri poin saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri melawan tuan rumah Persik pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Senin (6/4) kemarin.

Tim tamu Persijap berhasil memaksa Persik Kediri mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0 dalam laga yang diwarnai drama VAR dan kegagalan eksekusi penalti itu.

Hasil imbang ini membuat Persijap Jepara menambah catatan tak terkalahkannya menjadi lima laga beruntun.

Satu kemenangan dan empat laga beruntun dengan hasil imbang menjadi hasil yang dipetik Laskar Kalinyamat.

“Kami tidak tampil seperti biasanya.

Namun, saya bersyukur bisa dapat poin meski tidak sesuai dengan target, yakni tiga poin,” kata pelatih Persijap Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Menanggapi catatan lima pertandingan tak terkalahkan Persijap Jepara, Mario Lemos memberikan jawaban bijak.

Meski tren positif berlanjut, pelatih berkebangsaan Portugal itu mengaku belum puas.