Respons Berkelas Joao Ferrari Cetak Brace saat Gilas PSBS Biak, Sentil Persib

Selasa, 07 April 2026 – 20:33 WIB
Bek tengah Bali United Joao Ferrari berselebrasi seusai menjebol gawang PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam. Bali United membungkam PSBS BIak dengan skor 6 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United berhasil membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1 pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (6/4) malam.

Bek tengah Joao Ferrari mencetak brace pada menit ke-40 dan 48, sementara Teppei Yachida, Diego Campos dan Boris Kopitovic masing-masing mencetak satu gol.

Joao Ferrari seusai pertandingan kemarin malam mengaku sangat senang bisa mencetak gol untuk tim Bali United.

"Saya sangat senang bisa mencetak dua gol dan membantu tim (meraih kemenangan).

Iya, yang terpenting saat ini adalah kemenangan tim dan bukan soal saya bisa mencetak gol," ujar Joao Ferrari dilansir dari laman Bali United.

Mantan bek PSIS Semarang ini mengatakan ketika Bali United tertinggal lebih dahulu melalui gol penalti yang dicetak striker PSBS Biak Mohcine Hassan menit ke-30, mental pemain justru bangkit, tidak sampai down.

Skuad Serdadu Tridatu justru meningkatkan intensitas serangan dan berusaha menguasai pertandingan dengan misi awal menyamakan kedudukan.

Hasilnya justru di luar ekspektasi. Gol demi gol lahir dari para pemain Bali United dengan skor akhir kemenangan telak tim 6 – 1 atas PSBS Biak.

