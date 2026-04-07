Bali United Siap Meledak di Bandung, Johnny Jansen Usung Misi Balas Dendam

Selasa, 07 April 2026 – 20:16 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengusung misi balas dendam saat menantang tuan rumah Persib Bandung pada laga pekan ke-27 Super League di Stadion GBLA, Minggu (12/4) mendatang. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen langsung mengalihkan fokus Bali United ke laga krusial pekan ke-27 Super League 2025-2026 kontra Persib seusai menggilas PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (6/4) malam.

Laga big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4) mendatang.

Bagi Johnny Jansen, Persib adalah ujian yang sepenuhnya bagi Bali United.

“Melawan Persib itu ceritanya lain. Mereka punya kualitas individu dan tim yang sangat merata di lapangan,” ujar Johnny Jansen seusai pertandingan kontra PSBS Biak.

Pertandingan penting ini juga membawa aroma misi balas dendam.

Mantan juru taktik PEC Zwolle ini masih ingat betul bagaimana kekalahan 0–1 di putaran pertama di Stadion Kapten Dipta, 1 November 2025 terjadi akibat bermain dengan 10 orang sejak babak kedua.

“Waktu itu kami sebenarnya tampil sangat baik dan terus berkembang seiring berjalannya laga.

Namun, kartu merah mengubah segalanya dan membuat situasi jadi sulit,” kata Johnny Jansen.

