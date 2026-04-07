Bali United Tampil Dominan, Johnny Jansen Puji Mentalitas & Kontrol Permainan Tim

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen mengatakan kemenangan yang diperoleh Bali United atas PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam kemarin terjadi karena timnya mampu menjaga control permainan meski sempat tertinggal.

Menurut Johnny Jansen, meski sempat tertinggal gegera gol yang dicetak striker PSBS Biak Mohcine Hassan pada menit ke-30, tetapi mental pemain Bali United tidak sampai down.

Pemain Bali United justru berani tampil menyerang dan mengendalikan permainan sepanjang pertandingan pada laga terakhir pekan ke-26 Super League 2025-2026 itu.

Dampaknya, pemain Bali United mencetak banyak peluang.

“Meski tertinggal satu gol, kami tetap mengendalikan permainan, menciptakan banyak peluang,” ujar Johnny Jansen seusai pertandingan kemarin.

“Jadi, kalau melihat pertandingan ini, saya pikir kami bermain dengan baik dibandingkan lawan,” imbuh mantan pelatih PEC Zwolle ini.

Bali United berhasil membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Bek tengah Joao Ferrari mencetak brace pada menit ke-40 dan 48, sementara Teppei Yachida, Diego Campos dan Boris Kopitovic masing-masing mencetak satu gol.