Johnny Jansen Puas Gilas PSBS, Sedih Menang di Dipta Tanpa Dihadiri Suporter
bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen semringah seusai laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam.
Johnny Jansen puas Bali United yang kesulitan menang dalam beberapa laga terakhir kembali ke jalur kemenangan setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.
“Saya senang kami bisa menang besar di rumah (kandang) sendiri.
Ini hasil yang luar biasa,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.
Bali United benar-benar mengamuk pada pertandingan kemarin malam.
Setelah dibobol lebih dahulu oleh striker PSBS Biak Mohcine Hassan pada menit ke-30, Bali United langsung mengamuk, membobol gawang Kadu Monteiro dengan enam gol.
Bek tengah Joao Ferrari mencetak brace ke gawang Kadu Monteiro pada menit ke-40 dan 48.
Sebelumnya, gelandang serang Bali United berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak gol pertama skuad Serdadu Tridatu pada menit ke-37 memanfaatkan umpan akurat dari striker Diego Campos.
