Klasemen Super League Setelah Bali United Gilas PSBS: Papan Tengah & Bawah Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-26 bergulir di dua tempat berbeda kemarin.

Persik menjamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya, Kediri, sementara Bali United menantang PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Di laga terakhir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali United mengamuk dan membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Tertinggal melalui gol yang dicetak striker Mohcine Hassan pada menit ke-30, Bali United memberondong gawang PSBS Biak dengan setengah lusin gol.

Bek tengah Joao Ferrari mencetak brace ke gawang Kadu Monteiro pada menit ke-40 dan 48.

Sebelumnya, gelandang serang Bali United berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak gol pertama skuad Serdadu Tridatu pada menit ke-37 memanfaatkan umpan akurat dari striker Diego Campos.

Unggul 3 – 1 tidak membuat pemain Bali United berpuas diri. Mereka terus mengurung pertahanan PSBS Biak.

Hasilnya, striker Diego Campos berhasil menjebol gawang PSBS Biak pada menit ke-64 memanfaatkan assist dari penyerang sayap Rahmat Arjuna.