JPNN.com

Marcos Reina Kecewa Persik Gagal Menang: Kami Kurang Beruntung!

Senin, 06 April 2026 – 22:30 WIB
Pemain Persik bentrok dengan pemain Persijap di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) sore. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 - 0. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persijap Jepara sukses mencuri poin saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri melawan tuan rumah Persik pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Senin (6/4) sore.

Tim tamu Persijap berhasil memaksa Persik Kediri mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0 dalam laga yang diwarnai drama VAR dan kegagalan eksekusi penalti itu.

Hasil imbang ini membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Menurut pelatih berkebangsaan Spanyol itu, meski tampil dominan, Persik Kediri dinilai kurang beruntung, terutama pada momen-momen krusial di lapangan.

"Kami merasa layak mendapatkan tiga poin hari ini.

Ada satu gol yang dianulir dan peluang penalti yang gagal dikonversi.

Ini murni soal keberuntungan, dan hari ini memang bukan milik kami," ujar Marcos Reina dilansir dari laman Persik Kediri.

Walau demikian, Marcos Reina tetap memberikan apresiasi tinggi atas performa anak asuhnya.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Reina persik Persik Kediri Persijap Jepara Persijap Persik vs Persijap Persik Kediri vs Persijap Jepara Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 ezra walian

