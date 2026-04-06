Marcos Reina Kecewa Persik Gagal Menang: Kami Kurang Beruntung!

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persijap Jepara sukses mencuri poin saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri melawan tuan rumah Persik pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Senin (6/4) sore.

Tim tamu Persijap berhasil memaksa Persik Kediri mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0 dalam laga yang diwarnai drama VAR dan kegagalan eksekusi penalti itu.

Hasil imbang ini membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Menurut pelatih berkebangsaan Spanyol itu, meski tampil dominan, Persik Kediri dinilai kurang beruntung, terutama pada momen-momen krusial di lapangan.

"Kami merasa layak mendapatkan tiga poin hari ini.

Ada satu gol yang dianulir dan peluang penalti yang gagal dikonversi.

Ini murni soal keberuntungan, dan hari ini memang bukan milik kami," ujar Marcos Reina dilansir dari laman Persik Kediri.

Walau demikian, Marcos Reina tetap memberikan apresiasi tinggi atas performa anak asuhnya.