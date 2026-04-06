JPNN.com Bali Sport Statistik Bali United saat Membungkam PSBS Biak tak Masuk Akal, Amazing

Statistik Bali United saat Membungkam PSBS Biak tak Masuk Akal, Amazing

Senin, 06 April 2026 – 22:17 WIB
Statistik Bali United saat Membungkam PSBS Biak tak Masuk Akal, Amazing - JPNN.com Bali
Gelandang serang Bali United Teppei Yachida berusaha menghindari tekel pemain PSBS Biak saat kedua tim bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam. Bali United membungkam PSBS BIak dengan skor telak 6 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bangkit dari keterpurukan saat menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam.

Tertinggal melalui gol yang dicetak striker Mohcine Hassan pada menit ke-30, Bali United memberondong gawang PSBS Biak dengan setengah lusin gol.

Bek tengah Joao Ferrari mencetak brace pada menit ke-40 dan 48, sementara Teppei Yachida, Diego Campos dan Boris Kopitovic masing-masing mencetak satu gol.

Kemenangan telak Bali United atas PSBS Biak sangat masuk akal jika melihat statistik kedua tim seusai pertandingan.

Berdasar data yang dilansir akun Liga1match, Bali United unggul dari semua sisi dibandingkan lawannya, PSBS Biak.

Dari sisi ball possession alias penguasaan bola, Bali United unggul 59 persen, sementara PSBS Biak hanya 41 persen.

Pemain Bali United juga unggul dalam mencetak peluang dari sisi shots on target dengan melepaskan 23 kali tembakan, sembilan di antaranya tepat sasaran.

Bandingkan dengan pemain PSBS Biak hanya hanya bisa melepaskan delapan kali shots on target, tujuh di antaranya tepat sasaran.

Tertinggal melalui gol yang dicetak striker Mohcine Hassan pada menit ke-30, Bali United memberondong gawang PSBS Biak dengan setengah lusin gol.
Bali United
