Bali United Mengamuk di Stadion Dipta, Gilas PSBS Biak Setengah Lusin Gol

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United mengamuk di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam.

Menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Bali United memberondong gawang skuad Badai Pasifik setengah lusin gol.

Iya, Bali United berhasil membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Bali United sebenarnya telat panas pada laga yang berlangsung dengan intensitas sedang ini.

Gawang Mike Houptmeijer bahkan dibobol lebih dahulu oleh striker PSBS Biak Mohcine Hassan pada menit ke-30 memanfaatkan bola rebound yang gagal ditepis sempurna sang kiper.

Namun, Bali United langsung merespons.

Gelandang serang Bali United berkebangsaan Jepang, Teppei Yachida berhasil mencetak gol pertama skuad Serdadu Tridatu pada menit ke-37 memanfaatkan umpan akurat dari striker Diego Campos.

Tiga menit kemudian, bek tengah Bali United Joao Ferrari menjebol gawang PSBS Biak yang dikawal Kadu Monteiro pada menit ke-40.