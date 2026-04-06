Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSBS Biak: Siapa Pemenangnya?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel seru pada pekan ke-26 Super League 2025-2026 kembali tersaji Senin (6/4) malam ini di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Tuan rumah Bali United dijadwalkan menantang tim tamu PSBS Biak pada pukul 19.00 WITA atau 20.O0 WIB.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026 setelah laga sebelumnya berakhir dengan kurang memuaskan.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Kedua kesebelasan telah bertemu tiga kali dalam ajang resmi, di mana tuan rumah hanya menang sekali, sementara tim tamu dua kali.

Pada leg pertama yang berlangsung 22 Desember 2025 lalu, Bali United berhasil mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 3 – 0.

“Kami tidak ingin kalah dan harus menang. Kami ingin mengontrol pertandingan dan mengakhiri laga dengan kemenangan,” ujar Johnny Jansen.