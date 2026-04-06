Persijap Paksa Persik Kediri Bermain Imbang 0 – 0, Jose Enrique Lagi Sial, Duh

bali.jpnn.com, KEDIRI - Persijap Jepara sukses mencuri poin saat bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri melawan tuan rumah Persik pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Senin (6/4) sore.

Tim tamu Persijap berhasil memaksa Persik Kediri mengakhiri pertandingan dengan skor 0 – 0 dalam laga yang diwarnai drama VAR dan kegagalan eksekusi penalti itu.

Iya, pertandingan Senin sore ini menjadi puncak nasib sial striker Persik, Jose Enrique, yang sebenarnya memiliki dua kesempatan emas untuk menjadi pahlawan kemenangan skuad Macan Putih.

Pertandingan sejatinya berjalan terbuka sejak peluit pertama dibunyikan.

Baik Persik maupun Persijap saling jual beli serangan.

Suporter Persik Kediri bahkan sempat bergemuruh pada menit ke-28 ketika stiker Jose Enrique berhasil menggetarkan jala gawang Persijap yang dikawal Sendri Johansyah.

Namun, kegembiraan itu hanya berumur pendek.

Pasalnya, setelah mengecek Video Assistant Referee (VAR), wasit menganulir gol tersebut karena menganggap Jose Enrique telah berada dalam posisi offside.