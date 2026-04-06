Bojan Hodak Sebut Persib Lambat Panas saat Gilas Semen Padang, Ini Penyebabnya
bali.jpnn.com, PADANG - Persib Bandung meraih hasil positif dalam lawatannya ke Stadion Haji Agus Salim menantang tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, kemarin (5/4) malam.
Dalam laga sarat gengsi ini, Persib Bandung berhasil membungkam tuan ruman Semen Padang dengan skor 2 – 0.
Dua gol kemenangan Persib Bandung diborong striker Ramon Tanque menit ke-32 dan 70.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui skuad Pangeran Biru sempat kesulitan menghadapi tekanan pemain tuan rumah.
Cuaca panas dan kelembapan tinggi di Padang memaksa Marc Klok dan kawan-kawan bekerja ekstra keras untuk beradaptasi selama 30 menit pertama.
"Ini pertandingan yang sulit.
Mereka (lawan) masuk ke permainan dengan lebih baik di 20-30 menit awal.
Baru setelah itu kami perlahan mengambil alih kendali," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib Bandung.
Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai, gol pertama menjadi titik balik yang memberikan ruang bagi Persib untuk lebih tenang menghadapi Semen Padang
