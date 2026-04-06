Bojan Hodak Sebut Persib Lambat Panas saat Gilas Semen Padang, Ini Penyebabnya

bali.jpnn.com, PADANG - Persib Bandung meraih hasil positif dalam lawatannya ke Stadion Haji Agus Salim menantang tuan rumah Semen Padang pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, kemarin (5/4) malam.

Dalam laga sarat gengsi ini, Persib Bandung berhasil membungkam tuan ruman Semen Padang dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persib Bandung diborong striker Ramon Tanque menit ke-32 dan 70.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui skuad Pangeran Biru sempat kesulitan menghadapi tekanan pemain tuan rumah.

Cuaca panas dan kelembapan tinggi di Padang memaksa Marc Klok dan kawan-kawan bekerja ekstra keras untuk beradaptasi selama 30 menit pertama.

"Ini pertandingan yang sulit.

Mereka (lawan) masuk ke permainan dengan lebih baik di 20-30 menit awal.

Baru setelah itu kami perlahan mengambil alih kendali," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman Persib Bandung.