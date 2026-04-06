Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga tempat berbeda kemarin.

Tuan rumah Bhayangkara FC menantang Persija di Stadion PKOR Pemuda, Lampung: Semen Padang menjamu Persib di Stadion Haji Agus Salim, sementara Madura United (MU) melawan Borneo FC di Stadion Gelora Ratu Pamelingan.

Di laga terakhir di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, tuan rumah Madura United takluk dari Borneo FC dengan skor 1 – 3.

Tiga gol Borneo FC dicetak Koldo Obieta yang mencetak brace menit ke-2 dan 61, sementara satu gol lagi dicetak Mariano Peralta menit ke-90+5.

Gol Madura United lahir dari gol bunuh pemain Borneo FC Christophe Nduwarugira menit ke-42.

Kemenangan ini jadi modal bagi Borneo FC mempertahankan posisi runner up klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC saat ini berhasil mengoleksi 57 poin, hasil dari meraih 18 kemenangan, tiga kali seri dan lima kali kalah dari 26 kali bertanding.

Madura United terjerembab di zona degradasi, peringkat ke-16 dengan 20 poin, hasil dari meraih empat kemenangan, delapan kali seri dan 14 kali kalah.