Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mengusung motivasi tinggi mengamankan tiga poin saat menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) malam.

Setelah menikmati jeda libur hari raya bulan lalu, pemain asal Belanda ini mengaku dalam kondisi fisik yang prima.

Thijmen Goppel menyatakan kesiapannya untuk kembali bertarung di lapangan hijau dan meraih kemenangan.

"Saya sangat siap untuk pertandingan besok.

Persiapan di sesi latihan berjalan baik, dan momentum libur kemarin benar-benar kami manfaatkan untuk memulihkan kondisi kebugaran," ujar Thijmen Goppel.

Performa Bali United naik turun, tak konsisten semenjak ditangani Johnny Jansen.

Pada pekan ke-25 Super League 2025-2026, Bali United kalah telak dari Persis di Stadion Manahan, Solo dengan skor 0 – 3.

Padahal, pada laga sebelumnya, Bali United berhasil membungkam Arema FC di Stadion Kanjuruhan dengan skor 4 – 3.