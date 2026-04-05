Bhayangkara FC Layak Menang, Statistik Persija Buruk

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Persija pada laga pekan ke-26 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Minggu (5/4) sore.

The Guardian berhasil mengalahkan skuad Macan Kemayoran dengan skor tipis 3 – 2.

Moussa Sidibe mencetak brace untuk BFC pada menit ke – 28 dan 90 + 4, satu gol lagi dicetak Dendy Sulistyawan menit ke-86.

Dua gol Persija dicetak Muhammad Rayhan Hannan kala pertandingan baru berjalan satu menit dan satu gol lagi dicetak Fabio Calonego menit ke-62.

Melihat statistik pertandingan, tuan rumah Bhayangkara FC layak menang dibandingkan tim tamu Persija Jakarta.

Meski BFC kalah bola lantaran penguasaan ball possession hanya 48 persen, dibandingkan Persija yang mengemas 52 persen, tetapi The Guardian unggul di semua lini.

Dilansir dari akun Liga1match, sepanjang pertandingan, anak asuh Paul Munster berhasil melepaskan 11 kali shots on target, lima di antaranya mengarah ke gawang Cyrus Margono.

Bandingkan dengan Persija yang hanya mengemas empat kali shots on target, tiga di antaranya mengarah ke gawang Aqil Savik.