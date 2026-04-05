Gol Telat Moussa Sidibe Bantu BFC Bungkam 10 Pemain Persija, Dramatis

Minggu, 05 April 2026 – 18:14 WIB
Pemain Bhayangkara FC Moussa Sidibe merayakan gol ke gawang Persija. Bhayangkara FC berhasil mengalahkan Persija di Stadion Pemuda, Lampung, Minggu (5/4) sore dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @bhayangkarafc

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC melanjutkan tren positif di ajang Super League 2025-2026 dengan membungkam tim bertabur bintang Persija pada laga pekan ke-26 di Stadion PKOR Pemuda, Lampung, Minggu (5/4).

Sempat tertinggal, tuan rumah Bhayangkara FC berhasil comeback dan mengalahkan Persija dengan skor 3 – 2.

Gol telat eks pemain Johor Darul Takzim (JDT) Moussa Sidibe pada menit ke-90 + 4 menghancurkan misi Persija Jakarta mencuri poin.

Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas berjalan dramatis setelah gelandang bertahan Persija Jordi Amat diganjar kartu merah pada menit ke-46.

Persija membuka asa dengan mencetak gol cepat pada menit ke-1 melalui Muhammad Rayhan Hannan.

Tendangan Rayhan Hannan gagal diamankan kiper BFC Aqil Savik.

Tertinggal satu gol memaksa The Guardian meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya, pada menit ke-28, Moussa Sidibe berhasil menjebol gawang Persija Jakarta yang dikawal Cyrus Margono.

